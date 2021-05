LIVE GIRO. Remco Evenepoel verkent parcours van eerste eerste tijdrit

De 104e editie van de Giro d’Italia keert na de corona-editie in oktober terug naar zijn klassieke plek op de kalender. De Giro wordt zaterdag op gang geschoten met een korte individuele tijdrit over net geen 9 km door de straten van Turijn. Het wordt de derde keer dat Turijn de start van de Giro mag organiseren: de stad deed dat eerder in 1961 en 2011. Deze opener is meteen een belangrijke afspraak voor de mannen die mikken op het eindklassement en hun tijdrit als wapen hebben. Waaronder (een fitte) Remco Evenepoel. Al zal vooral wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna voor eigen volk graag in het roze willen pronken op het podium. Volg het hier live!