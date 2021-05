Café Het Hoeveke heropent:“Ik heb speciaal een terras voor 20 personen aangelegd”

Mark Liekens heeft nog niet veel geluk gekend sinds hij vorig jaar met café Het Hoeveke begon. De zaak ging open op 10 maart 2020, maar moest 3 dagen later alweer dicht door de eerste lockdown. Maar Marc is een volhouder. Toen de cafés in juni 2020 weer open mochten, had hij ondertussen plexi wanden in zijn zaak geïnstalleerd om iedereen coronaproof te kunnen ontvangen. En tijdens de tweede lockdown de voorbije maanden heeft hij die wanden nu weer naar buiten verhuisd. “Door de ligging op de hoek van de straat is een buitenterras moeilijker, maar het is toch gelukt. Ik heb nu achteraan een terras gemaakt voor 20 personen. Dat is niet veel, maar ik kijk er al naar uit om mijn klanten weer te kunnen ontvangen. Ze gaan ook niet allemaal tegelijk komen, dus dat moet wel lukken. Ik kijk er alvast naar uit om ze goed te soigneren. Zaterdagmorgen om 8 uur doe ik al open. Maar nu plots blijkt dat die wanden niet mogen, moet ik nog snel wat aanpassingen doen” zo besluit Marc. len