Julien (67) plaatst hartverscheurend bordje aan venster: “Eenzame man zoekt eenzame vrouw”

Heist-op-den-Berg

Heistenaar Julien Van Esch is al bijna een jaar alleen en wordt naar eigen zeggen stilaan gek van de eenzaamheid. Daarom heeft hij een opmerkelijk bordje aan de venster gehangen in de Stationsstraat. “Eenzame man zoekt eenzame vrouw voor gezellig praatje met een goed bakje koffie”, staat er. Hij wil via die weg een vriendin zoeken, of toch minstens iemand om een praatje mee te slaan.