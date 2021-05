Vroege kosten tot 250.000 euro voor lekkende stookolietank, binnenkort terugbetaling via fonds

Minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft een akkoord bereikt met de stookoliesector over de oprichting van het bodemsaneringsfonds Promaz. Belgen met een lekkende stookolietank zullen via dat fonds een aanvraag kunnen doen voor een terugbetaling voor de sanering van vervuilde grond. “Dat is ook een uitstekende zaak voor de natuur”, zegt Van der Straeten. Ook Vlaams minister van Energie Zuhal Demir is tevreden.