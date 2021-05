Gentse burgemeester over nieuw protocol voor horeca: “We gaan dit niet handhaven”

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq is niet te spreken over de beslissing van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om de horeca niet toe te laten gebruik te maken van plexiwanden. De horeca ging ervan uit dat ze de afstand tussen tafels mocht verkleinen door dergelijke wanden te gebruiken, maar vrijdagochtend – één dag voor de heropening van de horeca – maakte Van Quickenborne bekend dat ze niet toegelaten zullen worden.

Minder dan een dag voor de heropening van de terrassen was het voor cafés en restaurants nog onduidelijk of ze ook plexischermen zouden mogen plaatsen tussen tafels, om ze zo dichter tegen elkaar te zetten. Volgens het protocol dat verspreid is onder de horecazaken mocht dat wel, maar in het nieuwe ministerieel besluit zal echter staan dat dit niet mag. Dat kondigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vrijdagochtend aan. “Plexiglas kan niet worden gebruikt. Zeker niet op dit moment. Bij gesloten terrassen is het risico op besmetting te groot”, klonk het. “De afstandsregel van 1,5 meter zal gerespecteerd moeten worden.”

Dat het protocol wel spreekt over plexiglas, komt volgens de minister doordat het gekopieerd werd van het exemplaar van vorige zomer. En dat het ministerieel besluit dat dit regelt er nog niet is, heeft volgens van Quickenborne dan weer te maken met het feit dat er advies is gevraagd aan de Raad van State.

De Clerq: “Dit is niet ernstig”

Verklaringen waar Gents burgemeester Mathias De Clercq geen boodschap aan heeft. “Dit is niet ernstig”, klinkt het. “Zowel de horeca als de stadsdiensten hebben hemel en aarde verzet om alles conform de laattijdig ontvangen protocollen te organiseren. Dit een dag voor de opening op uw bord krijgen, is onbegrijpelijk. Dit is zeer moeilijk werken, en nu niet meer in orde te krijgen.”

De Clercq kondigde dan ook aan dat de ordediensten in Gent bijgevolg niet zullen handhaven op het nieuwe verbod. “Horeca-uitbaters hebben zich in eer en geweten voorbereid volgens die protocollen. We gaan hen de tijd geven om zich in regel te stellen.”