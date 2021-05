Ferm(e) moederdag in Alt-Hoeselt

De leden van Ferm Alt-Hoeselt zijn deze week letterlijk en figuurlijk, in de bloemetjes gezet.

Door de coronamaatregelen konden het laatste jaar, buiten een wandeling, helaas geen activiteiten worden georganiseerd. Om de dames te laten weten dat ze niet vergeten zijn, werden ze door het bestuur verrast met een éénjarig bloemetje, dat ze in de tuin kunnen planten. Op een origenele manier verpakt en een aangepaste tekst: "Hou goede moed, zoek het zonnetje, al zijn de dagen grauw. Op afstand van elkaar, in gedachten dichtbij, we zien elkaar weer gauw".De leden waren erg tevreden met deze kleine attentie.