Digitaal bezoek in Atheneum Alicebourg

De klas 6 Humane Wetenschappen van Atheneum Alicebourg kreeg onlangs een klasbezoek van een kunstenaar. Experten in de klas ontvangen is in coronatijden echter niet makkelijk. Daarom werd er tijdens de online lesweek gekozen om dit via digitale weg te doen, met microfoon en webcam.

Leraar Rob Defresne koos ervoor om via lokaal kunstenaarstalent uit Lanaken de les cultuurwetenschappen te verrijken. Alejandro Chavez Saenz, woonachtig in Lanaken en er aan de slag als zowel kunstenaar, fysiotherapeut en politicus, was zo vriendelijk om op de uitnodiging in te gaan. Hij vertelde een volledige les lang de leerlingen over zijn ervaring als kunstenaar, aan de hand van enkele eigen creaties, en luisterde ook naar de eigen inbreng en visie van de klas.Zijn digitaal klasbezoek vormde tijdens coronatijden een verfrissende afwisseling voor de leerlingen. Zijn visie op de kunstenaar binnen de kunst was zowel leerrijk als inspirerend. Hopelijk kan Alejandro volgend jaar fysiek in de klas de leerlingen weer wat bijbrengen, maar ook digitaal was deze activiteit meer dan geslaagd.