Het mooiste moederdagboeket

Maai mei niet: het is een nieuwe campagne die je aanspoort om tot eind mei het gras in je tuin niet te maaien. Zo geef je meer kans aan bloemen en bijen, wat goed is voor de biodiversiteit in je tuin. "Natuurlijk kan je over smaak en kleuren niet discussiëren. Maar mocht Jani iets van tuinen kennen, wel hij zou re-styling tuinprogramma’s kunnen maken tot aan zijn pensioen. Want er wordt toch wel wat geknoeid in ons Vlaamse tuinland. Nog steeds gaan plastic antiworteldoeken over de toonbank en lijken sommige straten op een toonzaal van een handelaar in kiezelstenen. Soms zit er een uitzondering tussen: die waar het wat wilder mag zijn", stelt Kathleen De Clercq vast. "Ik herinner me een boekje uit 1992 – ‘De natuurvriendelijke tuin’ – uitgegeven door wijlen Steve Stevaert. Ik leerde hem in mijn tienerjaren kennen tijdens een natuurwandeling in mijn eigen Mombeekvallei. Op de voorpagina van dat boekje: een genietende tuineigenaar in zijn ligzetel te midden van een soortenrijk, natuurovergoten groene omgeving, zijn natuurlijke tuin. Daarnaast een buurman puffend achter zijn grasmachine. De tuin was groen, punt. Veruit een van de schattigste foto’s van onze dochter als kind is die waarop ze paardenbloemen plukte. Geen bijzondere bloemen, die paardenbloemen, maar zo fijn toch een paar weken later, want dan worden het ‘blaasbloemen’. Wilde veldboeketten zijn de hype op Instagram, maar ons gazon, dat moet groen en kort en zonder kruiden zijn.""Ik doe een oproep aan alle mama’s. Verbied je huisgenoten om je gras te maaien, en wel minstens de komende drie weken. Sta toe vertederd te worden door een handgeplukt boeket uit eigen tuin. Neen, je hoeft daarvoor niet te zaaien. Het enige wat je moet doen: simpelweg niet maaien. Verbaas je zelf tot wat de natuur in staat is. Ik wens alle mama’s een natuurlijk, in-de-tuin-geplukt, moederdagboeket", besluit Kathleen De Clercq.