BS Atheneeke doet mee aan de virtuele TungriRun

De leerkrachten van GO! BS Atheneeke deden mee aan de virtuele TungriRun. Na schooltijd kwam een bubbel van 10 leerkrachten samen om de 5km af te leggen met hun sportieve benen. Hiermee hopen ze natuurlijk ook de leerlingen, ouders en andere sympathisanten te motiveren. Tungrirun is namelijk niet enkel en alleen een stratenloop. "We sporten uiteraard voor onze gezondheid (zowel fysiek, als mentaal), voor het sociale contact, maar wie meeloopt met de Tungrirun steunt daarenboven ook het goede doel", zo klinkt het in BS Atheneeke.