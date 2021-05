Tweede alternatieve burendag in Beringen

Schepen van Participatiebeleid en Wijkontwikkeling Jessie De Weyer roept inwoners op om zich van hun meest creatieve kant te laten zien en hun buren in de bloemetjes te zetten op 28 mei.Op de ‘Dag van de Buren’ komen traditioneel heel wat Beringenaren op straat voor een buurtfeest. Door de coronacrisis is samenkomen dit jaar echter nog niet wenselijk, maar stad Beringen voorziet dus een alternatief. “Via onze website kan je opnieuw leuke postkaartjes downloaden. Voeg er een kleine attentie, zoals een bloemetje of iets lekkers aan toe, en laat je buren weten dat je aan hen denkt”, zegt schepen De Weyer. Verder ontvangt het stadsbestuur ook graag opnieuw de mooiste buurtverhalen om de meest opmerkelijke buur in het zonnetje te zetten. “Heb jij een buur op wie je steeds kan rekenen? Hielp jouw buur jou ooit uit de nood? Nomineer dan jouw buur via de website www.beringen.be/dagvandeburen of per e-mail en deel het verhaal via sociale media. Vergeet daarbij niet om @stadBeringen, #dagvandeburen, #allemaalberingen en #instaberingen te vermelden. We kiezen er de drie strafste verhalen uit en zetten jouw buur in de bloemetjes”, vervolgt de schepen.Tot slot brengt de stad graag de coronabuurtbudgetten nog eens in herinnering. Heb jij een leuke activiteit die je volgens de geldende coronamaatregelen kan organiseren met je buren, om elkaar beter te leren kennen? Kijk dan via www.beringen.be/buurtbudgetten hoe je tot 500 euro subsidie kan krijgen voor dergelijke buurtprojecten!