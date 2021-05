Vaccinatiecentrum Tongeren stapt over op Qvax-reservelijst

Burgemeester Patrick Dewael: “Het vaccinatiecentrum van Tongeren werkte tot nog toe met een eigen reservelijst voor 65-plussers. Die is intussen uitgeput en daarom stappen we nu over op Qvax. Via deze reservetool kan je je online inschrijven en aangeven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen. Vanaf vandaag zullen we deze lijst gebruiken om vrijgekomen vaccinatieplaatsen snel in te vullen. Hierbij wordt de algemene volgorde, die werd vastgelegd door de federale overheid, gevolgd."Hoe werkt Q-VAX? Je schrijft je in en je duidt aan op welke dagen en uren je beschikbaar bent om snel naar het vaccinatiecentrum te gaan. Je krijgt een sms en e-mail bij beschikbaarheid en je wordt gevraagd snel te reageren. Je moet meteen (online) bevestigen dat je de vrijgekomen plaats inneemt en je naar het vaccinatiecentrum begeven.Ben je al geregistreerd? Controleer dan regelmatig of de data die je hebt ingegeven als beschikbaar, nog kloppenBelangrijk om te weten: de lijst geeft geen voorrang op een vaccin. Er wordt nog steeds gewerkt volgens de prioriteitenlijst van de overheid. Bijvoorbeeld: ben je 35 jaar en schrijf je je in op Qvax, dan kom je pas aan de beurt als er binnen jouw leeftijdsgroep gestart is met vaccineren.Als je niet gereageerd hebt op een oproep van Qvax, dan moet je je opnieuw inschrijven op de lijst. Het account blijft bestaan, maar je moet opnieuw het vaccinatiecentrum aanduiden en je vrije momenten.