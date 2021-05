Vijf 'wiskanjers' van WICO Campus Hamont

Vijf leerlingen uit de eerste graad van WICO campus Hamont behaalden een verdienstelijke plaats in de top-100 van Limburgse deelnemers in de kangoeroewedstrijd, een wereldwijde reken-, denk- en puzzelwedstijd.

Vier leerlingen uit de a-stroom en één leerling uit de b-stroom ontvingen een certificaat en een smartgame. Een toffe attentie om hun probleemoplossende vaardigheden verder aan te scherpen. Een aantal viel net buiten de top-100 en ontving ook een extra prijs. Het motto van de wedstrijd is zeker deelnemen is belangrijker dan winnen. Dat toont ze door alle deelnemers een deelnemerscertificaat en een attentie te sturen. WICO campus Hamont is trots op de resultaten van haar leerlingen. Een dergelijke erkenning motiveert leerlingen om hun talenten verder te ontwikkelen.