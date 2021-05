Hasselaar Alouis Diriken (17) tekent eerste profcontract

De 17-jarige Hasselaar was sinds 2019 aangesloten bij de Kanaries en speelt daar bij de beloften. Hij mocht al enkele keren in oefenwedstrijden proeven van het eerste elftal. Ook zijn moederclub Torpedo Hasselt is fier met dit contract. De centrale verdediger zette immers zijn eerste voetbalstappen bij Torpedo en groeide daarna door tot een vaste waarde bij de beloften van STVV. Op Stayen doorliep hij ook al de nationale jeugdploegen en maakte hij snel de stap naar de Beloften.