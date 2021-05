Extra grote terrassen staan klaar in Zonhoven en in ‘Sun Garden’

“We hebben de uitbaters zelf allemaal één voor één gecontacteerd, en het ziet er goed uit voor de heropening,” zeggen schepenen Frank Vandebeek en Johan Schraepen (open VLD). “Enkele restaurants met een klein terras wachten misschien nog even af, maar waar het mogelijk is gaat iedereen wel weer open. Samen hebben we gezocht naar extra ruimte, zodat iedereen de gasten toch op een veilige manier kan ontvangen. Een tiental uitbreidingen zijn goedgekeurd. Er zal dus plaats genoeg zijn. De extra grote terrassen mogen blijven staan tot in het najaar.” Ook de jongeren van jeugdhuis ‘de Nachtwacht’ hebben zich helemaal laten gaan. Zij openen vanaf zaterdagmorgen hun mega-terras onder de naam ‘Sun Garden’.

TR