Dallas verslaat Brooklyn in NBA, Clippers winnen derby tegen Lakers

Dallas heeft donderdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) Brooklyn zijn vierde nederlaag op een rij aangesmeerd (113-109). De LA Clippers veroverden in de derby de scalp van de Los Angeles Lakers (118-94).

Luka Doncic (24 ptn) blonk bij de Mavericks uit en ook Tim Hardaway Jr. (23 ptn) was goed bij schot. Voor de Nets volstonden de 45 punten van Kyrie Irving niet. Brooklyn blijft zo in het sukkelstraatje, na eerdere nederlagen tegen Portland en Milwaukee (2).

De LA Clippers toonden zich in de burenstrijd sterker dan de Los Angeles Lakers (118-94). De Lakers, regerend NBA-kampioen, lopen door de nederlaag mogelijk rechtstreekse kwalificatie voor de play-offs mis. Paul George (24 ptn) speelde zich in de kijker bij de Clippers, Kyle Kuzma (25 ptn) was trefzeker voor de Lakers. Het was voor de Lakers de zevende nederlaag in de laatste negen duels. Ze delen nu de zesde plek met de Portland Trail Blazers. De zesde plaats levert meteen een ticket op voor de play-offs, de nummers 7 tot en met 10 moeten een ‘play-in toernooi’ afwerken.