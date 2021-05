Peppermill in Binderveld heropent als ‘beer garden’

“Met alleen een terras ter beschikking, was ons Amerikaans getint restaurant heropenen geen haalbare optie. Daarom hebben we gekozen voor een nieuw Amerikaans concept: een ‘beer garden’. Dat is een nieuw aangelegd en gezellig terras waar we Amerikaanse en andere bieren schenken, maar bijvoorbeeld ook cocktails. Verder voorzien we ‘bar bites’, zeg maar kleine snacks. En er komen ook hamburgers en lekkere dessertjes op de kaart. Bij mooi weer zijn we elke vrijdag, zaterdag en zondag open. En natuurlijk ook volgende donderdag op Hemelvaart. Dit is uiteraard een tijdelijke regeling. We hopen dat zo snel als mogelijk het restaurant weer open kan”, zo blikt Gerry Onbelet al vooruit. len