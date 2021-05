‘t Karrewiel heropent met opgewaardeerd terras en foodtruck

“Je moet misschien wel een clown zijn om nu een café over te nemen”, zo sprak Herman Berden, die ook optreedt als clown Herbie, in de zomer van 2020. Hij had toen net ’t Karrewiel in Kozen overgenomen en heropende de zaak in september. Uiteindelijk zou het café maar goed een maand open blijven, want in oktober moest alle horeca weer dicht. Maar Herman is een volhouder. De voorbije maanden heeft hij hard gewerkt aan een nieuw concept voor ’t Karrewiel: “We gaan voortaan zeven dagen op zeven open zijn. Ik heb nu ook hulp van mijn schoondochter Jill, die de zaak gaat uitbaten. Naast het café zetten we ook in op snacks en maaltijden. Zo hebben we ons terras niet alleen vergroot en voorzien van nieuwe houten meubels, we hebben nu ook een foodtruck geïnstalleerd. Wie dat wenst kan hier ook iets eten: een snack, maar ook een pannenkoek. En op zondag gaan we op reservatie ook echte Vlaamse klassiekers serveren. Zondag 9 mei, op moederdag, starten we alvast met biefstuk”, zo vertelt Herman, die er een carrière als kok in het leger heeft opzitten en in Wellen ook al als traiteur aan de slag was.

Maar Herman en Jill hebben nog meer in petto. “Zaterdag bij de heropening starten we met een speciale actie. Wie langskomt op de eerste dag, krijgt gratis hamburger en frieten, zolang de voorraad strekt. En we plannen ook nog andere activiteiten. Op het grasveld langs het café komen loungezetels te staan, en voor de kleinsten een springkasteel.”

