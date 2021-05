Café De Zwarte Stijlen: heropening is eigenlijk echte opening voor nieuwe uitbater

Sinds 1 januari 2020 mag Marc Pacolet zich de nieuwe uitbater van café De Zwarte Stijlen in Wijer noemen. Uiteraard kon hij op dat moment niet opengaan, omdat alle horecazaken toen gesloten moesten blijven. In februari startte hij daarom met afhaalmaaltijden, maar op zaterdag 8 mei begint hij er dan echt aan. Zijn job als vrachtwagenchauffeur heeft hij opgegeven om voortaan zes dagen op zeven (maandag is sluitingsdag) De Zwarte Stijlen te gaan openhouden. “Klanten zullen vanaf 10 uur welkom zijn in het café. Verder gaan we ook snacks en maaltijden serveren. De voorbije maanden hebben we de zaak gerenoveerd en extra werk gemaakt van de terrassen. Het terras aan de voorzijde was al overdekt en kunnen we nu wat beter afsluiten. En op het terras achteraan hebben se nu ook nog tenten gezet. In totaal zullen we zo meer dan 60 mensen een plek kunnen geven” zegt Marc. En voor de eerste dag heeft hij alvast iets speciaals in petto: “De vaste stamgasten van vroeger wachten al lang en vol ongeduld op de opening. Daarom mesten we toch iets speciaals doen. Zaterdag 8 mei van 8 tot 10 uur organiseren we een ontbijt voor ruim 50 gasten. De beschikbare plaatsen waren op een minimum van tijd weg. Je voelt echt dat de mensen er naar uitkijken om weer op café te gaan, en dat zelfs op een zaterdagmorgen voor een ontbijt” zo besluit Marc Pacolet. len