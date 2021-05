Lievenshof heropent: “Vaste klanten hebben al allemaal gereserveerd”

Ook café Lievenshof / Bij Nasser is helemaal klaar voor de heropening van de horeca op zaterdag 8 maart. Om 10 uur doet uitbater André Willems zijn deuren, of eigenlijk zijn terrassen, eindelijk weer open.

Blijkbaar voelde André Willems vorig jaar al aan dat terrassen belangrijk gingen worden in 2021. “Dankzij het extra terras dat ik vorig jaar al heb aangelegd, kan ik nu meer dan 60 personen ontvangen, verspreid over mijn drie terrassen”. En die plaatsen gaat hij nodig hebben, zo blijkt. “De mensen kunnen niet wachten om te komen. Zo hebben de stamgasten van vroeger allemaal al tafels gereserveerd. Zaterdag 8 mei doe ik open om 10 uur, en dan zijn alle tafels al weg. In de voormiddag heb ik nog wel wat plaatsen over, maar namiddag hebben de wielertoeristen al aangekondigd dat ze naar hier komen. De mensen snakken ernaar om weer op café kunnen gaan, zoveel is duidelijk” zo blikt André vooruit. len