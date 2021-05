Rugnummer één, een Tour de France op het palmares en veruit de sterkste ploeg aan de start in Turijn: Egan Bernal is dé topfavoriet voor deze 104de Ronde van Italië. Maar de 24-jarige Colombiaan is nog steeds niet helemaal verlost van de rugproblemen die hem vorig jaar deden afstappen in de Ronde van Frankrijk. “Ik heb nog niet de benen of conditie van toen ik de Tour won.”