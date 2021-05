Sint-Truiden

In Sint-Truiden wacht iedereen op de resultaten van “het onderzoek” van gouverneur en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) naar wat er precies is gebeurd in het vaccinatiecentrum. Maar het enige onderzoek dat er nu loopt, is een gerechtelijk onderzoek naar het lek in de zaak.