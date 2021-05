Geen comebacks in Europa League: Villarreal en Manchester United stoten door naar finale

Villarreal heeft het Engelse feestje in de Europese finales dit seizoen verpest. De Spaanse subtopper stootte ten koste van Arsenal door naar de finale van de Europa League en voorkomt zo dat na de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea, ook de Europa League-finale volledig Brits kleurt. Manchester United gaf de 6-2-zege in de heenwedstrijd tegen AS Roma niet meer uit handen en staat eveneens in de finale.