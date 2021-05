Sabalenka treft Barty in finale WTA Madrid

De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 7) heeft zich donderdag als tweede geplaatst voor de finale van het WTA-1.000 toernooi van Madrid. In de finale treft ze de Australische Ashleigh Barty.

In de halve finales won Sabalenka in twee sets van de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 41): 6-2 en 6-3. Sabalenka ontmoet in de finale ‘s werelds nummer 1 Ashleigh Barty. De Australische versloeg eerder op de dag de Spaanse Paula Badosa Gibert (WTA 62) met 6-4 en 6-3. Woensdag stond Sabalenka nog tegenover Elise Mertens (WTA 16) in de kwartfinales. Belgiës nummer 1 moest geblesseerd opgeven, haar voormalige dubbelpartner leidde op dat moment met 6-1 en 4-0.

De 25-jarige Barty veroverde in haar loopbaan tot dusver elf WTA-titels. Dit jaar was ze al de beste in de Yarra Valley Classic en op de toernooien van Miami en Stuttgart. De 23-jarige Sabalenka heeft in haar carrière al negen WTA-toernooien gewonnen. In 2021 toonde ze zich de beste in Abu Dhabi. Barty en Sabalenka stonden al zeven keer tegenover elkaar, de Australische trok vier keer aan het langste eind.

Het prestigieuze tennistoernooi in de Spaanse hoofdstad moest vorig jaar noodgedwongen afgelast worden als gevolg van de coronacrisis. De Nederlandse Kiki Bertens stak als laatste de eindwinst op zak in 2019. (belga)