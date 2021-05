Ongewenste bezoeker piept ’s nachts plots door het raam: “Hij kan door het glas breken”

Een koppel uit Florida hoorde ’s nachts plots gebonk en schrok zich een hoedje toen er een ongewenste bezoeker door het raam piepte. “Mijn man was bang dat hij door het glas zou breken”, klinkt het bij de vrouw die snel haar smartphone pakte om alles te filmen. Ze had ook een typische Amerikaanse reactie toen haar echtgenoot zijn angst uitdrukte. “Ik heb een geweer”, klinkt het stoïcijns. Maar het was uiteindelijk niet nodig om een wapen te trekken: het grote reptiel droop zelf af.