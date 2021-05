In Bree op de Rode Kruislaan is woensdagnamiddag rond 15.15 uur een fietser gewond geraakt. De 52-jarige uit Dilsen-Stokkem kwam in aanrijding met een auto.

Een zestienjarige jongen uit Oudsbergen is gisterochtend gewond geraakt bij een ongeval met een auto. De botsing gebeurde op de Bedrijfsweg op de Vostert. maw