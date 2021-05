‘Bachelorette’ Elke Clijsters heeft haar keuze gemaakt, maar sprookje is alweer voorbij

“Ik wil je gewoon opeten.” Ivan kon zijn geluk niet op, toen Elke Clijsters hem de laatste roos gaf in De bachelorette. Het programma zou donderdagavond dus een romantische conclusie gekend hebben, al was dat buiten de extra aflevering op Telenet gerekend. Daarin wordt duidelijk dat zij en Ivan sinds een maand of vijf niet meer samen zijn. “Eenmaal je uit die televisiebubbel komt, beland je samen in de werkelijkheid. En daar bleken de twijfels die ik over onze relatie had gegrond.”