Beringen

Inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag voor 2500 euro aan lidgelden gestolen in het secretariaat van de Beringse voetbalclub Weerstand Koersel in de Sportlaan in het centrum van Koersel. “De vorige keer hadden ze het gemunt op de kantine en nu was het secretariaat hun doelwit. We gaan ons extra beveiligen.”