Gabriel De Coster plaatst zich voor halve finales in K1 op EK kajak slalom

Gabriel De Coster heeft zich donderdag op het EK kajak slalom in het Italiaanse Ivrea geplaatst voor de halve finales in de K1. De andere Belgen overleefden de voorrondes niet.

Met zijn 81.40 zette De Coster de 25ste tijd neer op 66 deelnemers. Voor de halve finales volstond top 30. De 20-jarige De Coster, in 2020 nog goed voor brons op het EK voor beloften, blijft in de running voor de Olympische Spelen in Tokio. De hoogst gerangschikte boot op het EK van een land dat nog niet geplaatst is voor de Spelen, krijgt een olympisch ticket. De halve finales staan zaterdag vanaf 11u15 op het programma.

“Het eerste doel voor Gabriel was om die halve finales te halen”, zegt Annick De Vries, teammanager van de Belgische ploeg. “Het zijn nog maar zijn eerste ervaringen bij de senioren. De kwalificatie voor Tokio zit natuurlijk in zijn achterhoofd, maar zijn echte doel is Parijs 2024. Hij start zonder druk in de halve finales. Polen, dat ook nog niet geplaatst is voor Tokio, lijkt te sterk.”

De snelste chrono was donderdag voor de Italiaan Giovanni De Gennaro (74.93). Victor Hennin en Mathieu Doby klasseerden zich als 49ste en 59ste en moesten hopen op de herkansing. Daarin hadden ze een toptiennotering nodig, maar Doby finishte als vijftiende en Hennin als zestiende.

Bij de vrouwen eindigde Janina Kriesinger als 35ste in de eerste run van de K1. In de herkansing kwam ze als zeventiende binnen, terwijl top tien nodig was om naar de halve finales te gaan.

Elorri Erdoïs betwist vrijdag in haar kano de kwalificaties van de C1. (belga)