Genk/Brugge/Brustem

Een voortijdige prik haalt het in Sint-Truiden afgetekend van de topper KRC Genk-Club Brugge als gespreksonderwerp nummer één. Toch stijgt de spanning in de Brandhoutstraat in Brustem. Voor het eerst staan de keepende buurjongens Maarten Vandevoordt en Simon Mignolet oog in oog met elkaar.