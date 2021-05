Slecht nieuws vanuit Madrid waar Elise Mertens heeft moeten opgeven in de kwartfinale van het tennistornooi van Madrid. Mertens kampte met een blessure aan het bovenbeen in de wedstrijd tegen haar voormalige dubbelpartner Aryna Sabalenka. Bijzonder slecht nieuws omdat eind deze maand Roland Garros van start gaat. Voorlopig is het nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is.