John van den Brom: "Wij blijven geloven in titel zolang het mathematisch kan."

Kan Racing Genk met een zege tegen Club Brugge in de hoofden kruipen bij blauw-zwart? Ondanks de achtpuntenkloof blijft John van den Brom geloven in die eerste plaats. Het zal hoe dan ook moeilijk worden, maar met twee thuiswedstrijden in het verschiet, blijft de Nederlander optimistisch. Van den Brom rekent morgen andermaal op z'n driehoek voorin, die hij voor geen geld wil wisselen met die van Club Brugge.