Ronde van de Algarve: Brits toptalent Ethan Hayter wint lastige rit en is nieuwe leider

De tweede rit in de Ronde van de Algarve was al meteen beslissende voor het klassement. Op de Alto di Foia, waar vorig jaar Remco Evenepoel de basis legde voor zijn eindzege, ging de overwinning én de leiderstrui naar de jonge Brit Ethan Hayter (Ineos - Grenadiers).

De start lag in Sagres op het meest zuidwestelijke punt van Europa. Het inspireerde een achttal om al snel het hazenpad te kiezen. Daarbij ook Kenny Molly, lid van Bingoal Pauwels Sauces WB. De acht werkten goed samen en verzamelden al snel een bonus van meer dan zes minuten.

Maar het peloton wist waarmee het bezig was, temeer daar de finale behoorlijk pittig was met eerst de klim naar Monchique en daarna meteen de doorsteek bergop naar bedevaartsoord Alto di Foia. De klassementsrenners wisten maar al te goed dat dit de etappe was waar het klassement in een eerste plooi zou worden gelegd. Met op zaterdag nog een individuele tijdrit en zondag de finish bovenop de Alto de Malhao komen er dit weekend nog twee beslissende etappes aan.

De vroege vlucht met rechts vooraan Kenny Molly. — © Volta ao Algarve

Het achttal werd in de lange klim van de kustlijn richting Monchique stelselmatig uitgedund met Kenny Molly die zich bij de beteren vooraan hield. Maar beetje bij beetje kwam het peloton dichterbij onder impuls van Team Emirates UAE voor Rui Costa en Ineos Grenadiers in dienst van Ivan Sousa.

Met nog achttien kilometer te gaan waren de laatste vluchters eraan voor de moeite en kon de echte finale beginnen. Kasper Asgreen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, nam de eerste schifting voor zijn rekening maar zijn rol werd al snel overgenomen door het continentale team van W52/FC Porto, het ietwat gecontesteerde Portugese teams waar af en toe wel eens een dopinggevalletje opdook, te veel om goed te zijn.

Toch was het nog een aanzienlijk peloton dat vanuit Monchique de slotklim richting Foia aanvatte. Asgreen versnelde als eerste maar liep meteen op een rake counter van Eli Gesbert. De Fransman van Arkéa-Samsic kreeg drie renners van Ineos-Grenadiers in zijn spoor. De Britten namen meteen het commando in een poging om tijdrijder Kasper Asgreen op een zo groot mogelijke achterstand te zetten. Ivan Sosa en Sebastian Henao rolden de rode loper uit voor hun jonge Britse ploegmaat Ethan Hayter (22). Op de eindspurt van de jonge Brit stond helemaal geen maat.

(gvdl)