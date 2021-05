Hasselt

Vlakbij de ‘bommenkoëter’, beter bekend als natuurgebied Tommelen, in Hasselt hebben archeologen tijdens opgravingen, een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Ontmijningsdienst DOVO bekijkt of ze de bom daar gecontroleerd laten ontploffen of dat ze het springtuig zullen meenemen.