Modeketen Zara brengt beautycollectie uit

Zara heeft de Britse make-upartiest Diane Kendal onder de arm genomen. Geen kleine naam in beautyland: de vrouw deed al ervaring op bij modehuizen Proenza Schouler, Tom Ford en Marc Jacobs.

Samen met de Spaanse modeketen heeft ze nu op achttien maanden tijd een diervriendelijke make-uplijn ontwikkeld voor iedereen: zowel mensen die een natuurlijke look willen als zij die het iets uitbundiger zien, kunnen er passende producten voor de lippen, ogen, nagels en het gezicht in terugvinden. Denk aan onder meer nude kleuren om bij elkaar te shoppen, maar ook schmink in felgeel of turkoois.

Verpakking leeg? Dan hoef je ze niet weg te werpen. Alle tubes en doosjes zijn navulbaar. Aansluitend wordt ook een collectie bijpassende beauty-accessoires, waaronder make-upkwasten, op de markt gebracht. De allereerste campagnebeelden, waaraan de iconische modefotograaf Steven Meisel heeft meegewerkt, geven al een idee van hoe de make-up eruitziet. Vanaf 12 mei te koop in een aparte afdeling in alle Europese Zara-winkels en online.