Judd Trump is derde keer op rij Speler van het Jaar

Judd Trump is voor de derde keer op rij tot Speler van het Jaar verkozen. De 31-jarige Engelsman won dit seizoen vijf rankingtoernooien: het English Open, het Northern Ireland Open, de Grand Prix, het German Masters en de Gibraltar Open. In de Champions League en het UK Championship werd hij runner-up. Ondanks een uitschakeling in de kwartfinales van het wereldkampioenschap, bleef hij zo de nummer een op de ‘Order of Merit’.

In 2019 werd Trump Speler van het jaar nadat hij het Masters en het WK won, in 2020 nadat hij een recordaantal van zes rankingtoernooien won. Trump won ook de “Fans Player of the Year award”, wereldkampioen Mark Selby kreeg de “Snooker Journalists’ Player of the Year award”. De wereldtitel leverde Selby ook de “Performance of the Year award” op. Neil Robertson kreeg een “Magic Moment of the Year award” voor zijn 10-9 zege tegen Trump in een dramatische finale van het UK Championship. De 21-jarige Chinees Pang Junxu, die op drie rankingtoernooien de achtste finales bereikte, is de Rookie van het Jaar. Trump en de vorig jaar overleden snookermanager Brandon Parker werden opgenomen in de Snooker Hall of Fame.

Erelijst Speler van het Jaar

2011: John Higgins (Sch)

2012: Ronie O’Sullivan (Eng)

2013: Mark Selby (Eng)

2014: Ronnie O’Sullivan (Eng)

2015: Stuart Bingham (Eng)

2016: John Higgins (Sch)

2017: Mark Selby (Eng)

2018: Ronnie O’Sullivan (Eng)

2019: Judd Trump (Eng)

2020: Judd Trump (Eng)

2021:Judd Trump (Eng) (belga)