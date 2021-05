Heusden-Zolder

Innovatie was hét toverwoord voor Dirk Ceyssens toen hij in 1999 het glasbedrijf van zijn vader overnam. Al zijn ideeën en realisaties komen samen in zijn mooie droomhuis, in de buurt van de mijn van Zolder. Intussen wordt er in Saint-Tropez een gelijkaardig exemplaar afgewerkt. “Je moet als bedrijf ook een beetje sexy zijn.”