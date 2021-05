ATP Madrid: Medvedev verslikt zich in Garin, Thiem en Nadal stoten wel vlot door

Daniil Medvedev (ATP 3) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het Masters 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid. De Rus, het tweede reekshoofd, verloor in de achtste finales tegen de Chileen Cristian Garin (ATP 25) in drie sets: 6-4, 6-7 (2/7) en 6-1. De partij duurde 2 uur en 21 minuten.

Garin neemt het in de kwartfinales op tegen het Italiaanse achtste reekshoofd Matteo Berrettini (ATP 10) of de Argentijn Federico Delbonis (ATP 77). Vorige maand moest Medvedev het toernooi van Monte Carlo nog laten schieten na een positieve coronatest. De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 4) plaatste zich wel voor de kwartfinales, na een zege in twee sets (7-6 (9/7) en 6-4) tegen de Australiër Alex De Minaur (ATP 24). Thiem treft in de volgende ronde het Russische zesde reekshoofd Andrey Rublev (ATP 7) of de Amerikaan John Isner (ATP 39). De Oostenrijker viert in Madrid zijn terugkeer op de baan, nadat hij er anderhalve maand tussenuit was. Thiem verklaarde in de Oostenrijkse pers deze rustperiode ingelast te hebben om wat te herbronnen.

Het nummer twee van de wereld, Rafaël Nadal, plaatste zich makkelijk voor de kwartfinale. Hij haalde het van de Australiër Popyrin (ATP 76) in twee makkelijke sets: 6-3 en 6-3.

Gillé en Vliegen naar kwartfinale dubbelspel

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich zonder te spelen geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel op het Masters 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/2.614.465 euro).

Het Limburgse duo profiteerde van het forfait van de Kazach Alexander Bublik en de Chileen Cristian Garin. Bublik en Garin trokken zich terug nadat ze zich eerder op de dag alle twee hadden geplaatst voor de kwartfinales van het enkelspel. De Chileen stuntte door het Russische nummer 3 van de wereld Daniil Medvedev met 6-4, 6-7 (2/7) en 6-1 uit te schakelen.

In de volgende ronde nemen Gillé en Vliegen het op tegen de Kroaat Ivan Dodig en de Slovaak Filip Polasek, die het vierde reekshoofd vormen. Afgelopen zondag stonden Gillé en Vliegen in de dubbelfinale op het ATP-toernooi in het Duitse München. Daarin gingen ze met 4-6, 6-4 en 10/5 onderuit tegen het Nederlands-Duitse duo Wesley Koolhof/Kevin Krawietz. (belga)