De Britse Adele Phillips kocht een doosje eieren in de supermarkt, maar was verbaasd toen ze thuis zag wat er daadwerkelijk in zat. Terwijl ze de eitjes in de koelkast wilde leggen, ontdekte ze dat er één bevrucht was. “Ik zocht meteen op hoe je zo’n ei moet verzorgen”, vertelt ze. “En nu heb ik er een gezond en lief huisdier bij.”