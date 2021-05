Clement had gesprek met Noa Lang over toekomst bij Club Brugge: “Hij beslist pas na het seizoen”

Club Brugge kan het kampioenschap vrijdag in een definitieve plooi leggen, al wil Philippe Clement traditioneel nog geen straffe uitspraken doen. Opvallender was dat de Brugse coach aangaf dat hij al een gesprek had met Noa Lang over zijn toekomst. Die ligt volgend seizoen misschien nog in Brugge, al moet een beslissing de komende weken nog niet verwacht worden. “Noa gaat pas na het seizoen nadenken over zijn toekomst. Ik vind dat een volwassen houding”, aldus Clement.