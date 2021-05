De verdachte van de moord op Sofie Muylle is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel voor drugsbezit in de gevangenis van Brugge. In de cel van Alexandru Caliniuc (27) werd 3,39 gram cannabis aangetroffen, maar de Roemeen beweerde dat de drugs van zijn celgenoot waren.