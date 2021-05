Problemen in de Limburgse rechtbank: “Eén rechter bedient 21.927 burgers, een nationaal record”

“De beperkte personeelsmiddelen laten de rechtbank in Limburg niet meer toe om alle zaken, die voor behandeling gesteld staan, doorgang te laten vinden. Er dringen zich maatregelen op in de dienstregeling van de 18de A Kamer van de correctionele rechtbank in Hasselt. Op deze kamer is het gepast voorrang te geven aan de zaken waarin beklaagden in voorlopige hechtenis zitten en aan zedenzaken.” Dat zegt voorzitter Nicolas Jadoul van de rechtbank van eerste aanleg in Limburg. Donderdag raakte bekend dat drie zaken van zonnepanelenfraude naar een onbepaalde datum zijn uitgesteld wegens overbelasting van de rechtbank.