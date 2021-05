In het noorden van Oostenrijk zijn donderdag twee vrouwen doodgeschoten. De ex-partner van een van de vrouwen is de hoofdverdachte. Het is de elfde keer dat geweld tegen vrouwen, gepleegd door een partner of ex-partner, dodelijk is afgelopen dit jaar. De recente moorden hebben het debat over slachtofferbescherming in Oostenrijk aangewakkerd.