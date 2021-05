Sint-Truiden

Voor het eerst reageert burgemeester Veerle Heeren voor onze camera over het vaccinatieschandaal in Sint-Truiden. Heeren excuseert zich voor het feit dat ze zich voor haar beurt heeft laten vaccineren. In maart al kreeg ze haar coronavaccin toegediend, op dat moment waren de 85-plussers aan de beurt. In een gesprek met TVL-journaliste Tine Oyen noemt de burgemeester het achteraf gezien een inschattingsfout.