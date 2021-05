Truienaren reageren verdeeld op vroegtijdige vaccinatie van hun burgemeester

Sint-Truiden

In Sint-Truiden wordt er verdeeld gereageerd op de vroegtijdige vaccinatie van burgemeester Veerle Heeren. Die liet in maart al haar coronavaccin zetten, op dat moment in de vaccinatiecampagne kwamen de 85-plussers aan de beurt. Langs een kant is er begrip bij de bevolking dat zij als burgemeester haar coronaprik vroeger liet zetten, langs de andere kant vinden de Truinenaren het oneerlijk dat ook haar familie en medewerkers voorrang kregen in de vaccinatiecampagne.