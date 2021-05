Hasselt

De bibliotheek van Hasselt brengt een multimediale expo die ook virtueel te bezichtigen is. Door de coronacrisis is het voor een aantal groepen niet vanzelfsprekend om fysiek een tentoonstelling te komen bezoeken. De expo is een eerbetoon aan de Antwerpse dichter Paul van Ostaijen. Vijf jonge kunstenaars zetten het werk van van Ostaijen naar hun eigen hand.