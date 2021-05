Jarige Adele deelt foto zonder make-up op Instagram

De Britse zangeres Adele, die op woensdag 5 mei haar 33ste verjaardag vierde, heeft een reeks foto’s gedeeld op Instagram en dat is zeldzaam. Nog zeldzamer is dat ze zichzelf toont zonder een laag make-up.

De Hello-zangeres trakteerde haar miljoenen fans woensdag op drie nieuwe foto’s. Het eerste beeld is een zwart-witkiekje waarop de ster geen make-up draagt, maar er natuurlijk stralend uitziet. Op het tweede beeld geniet ze in azuurblauw water van een blauwe hemel op vakantie. De derde en laatste foto van de flink vermagerde Adele toont haar terwijl ze danst in een zwierige tie-dye jurk. “Thirty free”, schrijft ze bij de reeks beelden.

De superster deelt zelden foto’s uit haar privéleven, dus haar collectie van drie beelden werd meteen gekoesterd door haar trouwe volgers. In de reacties staan veel complimentjes over haar uiterlijk. Het is intussen al maanden geleden dat de wereld Adele zag in het openbaar. Op de afterparty van de Oscars in Los Angeles werd ze wel gesignaleerd in een glamoureuze, gele jurk. Die amateurbeelden circuleren op sociale media. In oktober verscheen ze kort in de sketchshow Saturday Night Live, waarin ze een stukje zong.

