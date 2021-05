Minister van Wonen Diependaele bergt plan voor zwarte lijst met huurders en verhuurders op

Er komt in Vlaanderen geen dynamische lijst voor malafide huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) bergt die plannen op nu is gebleken dat er juridische en praktische bezwaren zijn. Ook de betrokken sector zelf zien weinig meerwaarde in zo’n zwarte lijst. “Ik blijf achter het idee op zich staan, maar er is geen reden om verder te gaan met dit initiatief”, klinkt het.