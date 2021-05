Bestuurder (37) onder invloed van drugs speelt rijbewijs kwijt in Bilzen

In het centrum van Bilzen, tijdens de drukke avondspits, viel het de patrouillerende agenten woensdag op dat een bestuurder er een wel erg vlotte rijstijl op nahield. De man uit Hoeselt werd gecontroleerd in de Hospitaalstraat en gaf meteen toe gehaast te zijn. Een ademanalyse wees uit dat de man in orde was wat betreft het rijden onder invloed van alcohol, maar een hieropvolgende speekseltest tekende positief voor het gebruik van drugs (marihuana). Ter plaatse volgde nog een speekselanalyse en de 37-jarige zag zijn rijbewijs voor twee weken onmiddellijk ingetrokken worden.

Omdat ook de keuring van zijn voertuig al sinds februari verlopen bleek, werd ook hiervoor een pv opgesteld, samen met een pv van waarschuwing dat de bestuurder dwingt zich in orde te stellen.

De man zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter aan het parket Limburg. ppn