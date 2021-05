Waasland-Beveren roept fans op om coronaproof erehaag te vormen voor aankomst spelersbus

Het initiatief kwam er volgens de club in samenwerking met de gemeente Beveren, op vraag van de ordediensten opdat supporters coronaproof een uitlaatklep zouden hebben om Waasland-Beveren te ondersteunen. Vorig weekend werd de spelersbus van landskampioen en competitieleider Club Brugge voor het duel tegen Anderlecht opgewacht door enkele honderden fans van de thuisploeg, hetgeen niet helemaal volgens de geldende coronamaatregelen leek te verlopen. Daarnaast was er sprake van vernielingen en lieten de supporters een afvalberg achter.

De heenwedstrijd in de play-offs om het behoud eindigde vorig weekend in Seraing op een 1-1 gelijkspel. Waasland-Beveren heeft zo aan een scoreloos gelijkspel voldoende om in 1A te blijven, nadat het enkele weken geleden al miraculeus aan rechtstreekse degradatie was ontsnapt. “Zaterdag is het D-Day! De tweede wedstrijd van de barrages tegen RFC Seraing wordt er eentje op leven of dood voor onze Leeuwen, de allerlaatste kans op het behoud in eerste klasse”, klinkt het dan ook in de mededeling. “Nu de deuren van de Freethiel helaas gesloten blijven, zocht de club in samenwerking met het gemeentebestuur naar een oplossing om alsnog onze spelers te kunnen aanmoedigen. Jullie enthousiasme geeft hen ongetwijfeld een boost aan energie en vertrouwen! Daarom willen wij jullie oproepen om met zo veel mogelijk supporters af te zakken naar de Boerenstraat om 18.00 uur om een erehaag te vormen voor de spelers. Zo kunnen we samen onze jongens naar de overwinning schreeuwen, want Leeuwen strijden samen!”

© BELGA

Daarnaast roept de club op de geldende maatregelen te respecteren, zoals het dragen van een mondmasker, het houden van een afstand van anderhalve meter en enkel plaats te nemen in de voorziene zones. “Op die manier kunnen we de veiligheid van iedereen garanderen. Voetbal is een feest voor iedereen, dat willen wij graag zo houden. Het is zoals steeds ook ten strengste verboden om pyrotechnisch materiaal, zoals Bengaals vuur, te gebruiken.”