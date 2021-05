Aangepast spreekuur voor woonenergieloket

Elke tweede en vierde maandag kan je dan van 9.30 tot 11.30 uur in het gemeentehuis terecht op het woonenergieloket voor al je vragen over wonen. De medewerkers van Stebo werken op afspraak en helpen jou graag verder met de nodige info over premies, leningen en kredieten. Ook voor technisch advies en (ver)huuradvies kan je hier terecht.

Een afspraak maken kan online: https://gemeentebestuur-heers.reservio.com. Meer info: bert.vandevijver@stebo.be (089/39.16.44) of silke.valy@stebo.be (089/39.16.54).